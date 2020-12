Gelderlanders steeds minder bang voor coronavirus: kwart vindt maatregelen te streng

Video Auto met brandstof overgoten en in brand gestoken bij winkelcen­trum Presikhaaf

7:50 ARNHEM - Een geparkeerde auto op de Hanzestraat in Arnhem, vlakbij winkelcentrum Presikhaaf, is dinsdagavond in brand gestoken. De vrij nieuwe Audi met een Duits kenteken is met brandstof overgoten en vervolgens aangestoken.