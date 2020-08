Gelders dorp raapt de scherven bijeen na een heftig avondje natuurgeweld

Politie lucht hart over asociaal gedrag op A73 na ongevallen: Bestuur­ders rijden vol door brokstuk­ken

16:10 BOXMEER - De politie geeft weggebruikers een veeg uit de pan over hun weggedrag in de file op de snelweg A73. Daar gebeurden eerder vanmiddag enkele ongelukken kort na elkaar waardoor de snelweg enige tijd volledig werd afgesloten bij Boxmeer. Naast de kritiek is er ook lof voor automobilisten die de slachtoffers hebben beschermd en opgevangen.