Gelders Statenlid Arjan de Kok (ex-Forum) sluit zich aan bij nieuwe partij van Wybren van Haga

Dat bevestigt het Gelderse Statenlid, nadat de oprichtingsakte op sociale media werd gedeeld. De Kok brak in mei met Forum voor Democratie. Dat deed hij één dag nadat Tweede Kamerleden Wybren van Haga, Hans Smolders en Olaf Ephraim met Thierry Baudet braken. Reden voor alle politici was hetzelfde: een poster op 5 mei waarbij de partij de vergelijking trok tussen de de Tweede Wereldoorlog en het coronavirus.

Net als Ephraim en Van Haga is De Kok nu lid van het bestuur van de nieuwe partij. ,,We hebben destijds veel contact gehad en daaruit is het plan naar boven gekomen een eigen partij te beginnen. Ik heb vertrouwen in de standpunten van deze groep. We hebben een vereniging opgericht en waren van plan in alle rust een website voor te bereiden en de standpunten op een rij te zetten. Dat is nu even in een stroomversnelling gekomen.’’

Vier ex-FvD-Statenleden in Gelderland

Sinds de breuk met Forum voor Democratie is De Kok een onafhankelijk Statenlid. Dat geldt ook voor drie andere Gelderse Statenleden die eerder al vertrokken bij de partij. Of zij zich ook bij de nieuwe vereniging willen scharen is onduidelijk.

De Kok geeft aan al enkele keren met Armita Taheri, Krijn Mout en Tom Roetert te hebben gesproken. ,,Komende maandag zitten we opnieuw bij elkaar. Ik hoop dat we met z'n vieren kunnen optrekken. Maar we gaan zien wat de toekomst zal brengen.’’

De nieuwe naam Belang van Nederland wordt overigens nog niet gebruikt in de Tweede Kamer en in de Provinciale Staten. In de Tweede Kamer heet de partij formeel ‘Groep Van Haga’. Ook in Gelderland kan de partij niet zomaar een nieuwe naam aannemen.

