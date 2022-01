Gelders warmtebedrijf steeds dichterbij: ‘Als er geen gekke dingen gebeuren starten we volgend jaar’

1 Een Gelders warmtebedrijf, wat is dit nu weer?

Dit nieuwe bedrijf moet warmtenetten gaan aanleggen door de provincie heen. Door die buizen gaat straks warmte - vaak warm water - dat opgewekt is in de grond, bij een fabriek of bijvoorbeeld bij verbranding van afval.



Deze warmtenetten zijn er nu al, maar wel verspreid door de provincie en vaak eigendom van private partijen. Vaak liggen ze in nieuwbouwwijken, niet in bestaande wijken.