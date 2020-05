Gelderse app moet toeristen helpen drukte te vermijden

ARNHEM - Ondernemers in de toeristische sector hopen vurig dat het deze zomer flink druk wordt in de Gelderse hotels, op de campings en bij de attracties. Met een app of website wil de provincie Gelderland tegelijkertijd voorkomen dat er op sommige plekken té veel mensen zijn.

Dat zegt gedeputeerde Peter van ’t Hoog van de Provincie Gelderland. ,,In de coronacrisis blijft het belangrijk om drukte in grote groepen te vermijden.’’

Stel, het is heel druk in het Openluchtmusuem op een zomerse dag. ,,Dan kan het zijn dat de provincie dat kan laten weten in een app of via sociale media. Daardoor kan de toerist de keuze maken om die dag juist ergens anders heen te gaan.’’

Wie de tool gaat maken én wat dit gaat kosten is nog niet bekend, zegt de gedeputeerde. Ook moet er nog onderzoek gedaan worden welke data de provincie kan gebruiken zonder privacyregels te overtreden. Het systeem zal in ieder geval alleen adviezen geven én niets verplichten.

Gelderland is niet de enige die een dergelijk systeem wil. Ook Overijssel heeft een 'heatmap’ aangekondigd waarmee voorspeld kan worden waar het druk gaat worden.

Helpende hand voor de sector

De Gelderse app is één van de dingen waarmee de provincie de toeristische sector de helpende hand wil toereiken. ,,Het toerisme is een van de sectoren waar harde klappen gevallen zijn. We willen goed kijken wat wij daarin kunnen betekenen’’, zegt Van 't Hoog.

Het is denkbaar dat een deel van de vijftig miljoen die de Provincie Gelderland recent heeft vrijgemaakt naar toeristische ondernemers gaat, zegt de gedeputeerde. ,,Tegelijkertijd zullen we geen dingen doen die de Rijksoverheid al doet.’’

Verlies niet meer goed te maken op 1,5 meter

De provincie meent ook dat Gelderland dé provincie is waar Nederlandse toeristen naar toe zullen gaan deze zomer. ,,We hebben alle voorzieningen én we kunnen de ruimte bieden die nu zo nodig is.’’

Tegelijkertijd zullen campings en hotels daarmee nooit het verlies van het voorjaar goed kunnen maken, weet de gedeputeerde. Ook omdat er door de 1,5 metereconomie simpelweg minder plek is voor toeristen in cafés, op terrassen en in hotels en campings. ,,Maar ik denk dat de ruimte die er wél is, deze zomer helemaal volgeboekt is.’’