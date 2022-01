Gelderse automobilisten meer kans op autoschade, hier zie je waar de kans op schade het grootst is

ARNHEM - Gelderse automobilisten hebben vaker schade dan gemiddeld. De kans dat je auto mikpunt wordt van inbraak, vandalisme of zelfs diefstal is zo’n 8,7% groter dan elders in Nederland. Dat blijkt uit de Auto Risicometer van verzekeringsvergelijker Independer.

De Auto Risicometer van Independer ‘meet’ de kans op autoschade. Dit risico wordt bepaald op basis van het aantal geregistreerde auto-inbraken, autodiefstallen, verkeersongelukken binnen de bebouwde kom, gevallen van autovandalisme en het aantal van de weg gehaalde dronken bestuurders in 2020. Deze aantallen worden afgewogen tegen het aantal geregistreerde personenauto’s per gemeente en provincie om een eerlijke vergelijking te maken.



Er is gebruik gemaakt van data van het CBS, Rijkswaterstaat (RWS) en de Nationale Politie. Uit die vergelijking komt een risico-index. Landelijk komt dit op 24,9 en voor Gelderland komt dit op 27,1.



Tiel, Ede en Nijmegen meest onveilige gemeenten

Tiel blijkt relatief onveilig voor automobilisten, daar is het risico op schade +51,2% hoger dan gemiddeld. De top 5 gemeenten met de meeste kans op schade aan auto’s wordt verder aangevuld door: Ede (+37,4%), Nijmegen (+29%), Doetinchem (+28%) en Arnhem (+23,7%).



Het risico op schade is voor verzekeraars één van de factoren die de hoogte van de premie voor een autoverzekering bepaalt. Bij een verhuizing kan een premie dus hoger of lager uitvallen. Volgens Independer kan het ook verschillen per type auto. ,,Als blijkt dat bijvoorbeeld BMW's erg populair zijn bij autodieven in Almere, dan kan de premie hoger uitvallen. Daarom loont het bij een verhuizing om verzekeringen te vergelijken.”

In Utrecht loop je de grootste kans op autoschade, +80,9% ten opzichte van het gemiddeld. De top 5 bestaat verder uit: Zandvoort (+66,1%), Ouder-Amstel (+63%), Eindhoven (+62,2%), Bunnik en Stichtse Vecht (+56,5%).



In Zuid-Holland is je auto het minst veilig, daar werden destijds zo’n 7.900 gevallen van autovandalisme geregistreerd. Dat komt neer op ongeveer een kwart van alle meldingen in heel Nederland. Het risico dat er iets met de auto gebeurt is in Zeeland juist een kwart lager dan gemiddeld.

Auto is het veiligst in Rozendaal

De gemeente Rozendaal komt als de veiligste Gelderse gemeente uit de bus. De kans op autoschade is daar 47% lager dan elders in Nederland.



Een directe verklaring voor de verschillen in de risico's heeft Independer niet. In sommige regio's spelen zaken die invloed hebben op de cijfers. Zo gingen er in Arnhem jarenlang veel auto's in vlammen op, al daalde dat aantal vorig jaar wel. In 2020 waren in de Rijnstad nog 134 meldingen van autobranden, in 2021 waren dat er 92. Dat blijkt uit gegevens van Alarmeringen.nl, die de cijfers al jaren op een rijtje zet. In Utrecht is een taskforce opgetuigd om het hoge aantal autokraken omlaag te krijgen.

