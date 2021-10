Gelderse bestuurders rollebollend over straat: dit is wat misgaat in Scherpenzeel

Akte 1: Zorgen om kleine gemeenten

Gelderland is als provincie verantwoordelijk voor de gemeenten. De provincie beoordeelt de portemonnee én de kwaliteit op de gemeentehuizen. Vooral over kleinere gemeenten zijn er zorgen. Kunnen ze wel alle taken verrichten die op hen af komen, zeker nu dat er steeds meer worden? Over Scherpenzeel (10.000 inwoners in het gelijknamige dorp en de buitengebieden) wordt al 15 jaar gesproken. De provincie heeft simpelweg weinig vertrouwen dat het kleine groepje ambtenaren en politici in het dorp hun taken goed kan uitvoeren.