Gelderse coalitiepuzzel blijkt lastig: nieuwe ronde met acht partijen, waaronder winnaar Forum

Zie jij die Hercules ook laag langs scheren? Dit is waarom

15:38 NIJMEGEN - ‘What the hell deed dat vliegtuig zo laag boven Nijmegen?', vraagt Karst Lovers zich op Twitter af. En hij is niet de enige die een Hercules C130 laag over ziet vliegen dezer dagen. Zelf heeft Lovers het al snel uitgevonden. Het is een oefening van Defensie. Nijmegen ligt, net als Arnhem, in een laagvlieggebied.