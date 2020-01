Gelderse commissaris John Berends zet vraagtekens bij vuurwerkverbod: ‘Denk even na voordat u dat doet’

,,Een vuurwerkverbod, daar heb ik mijn twijfels bij. Ik zou zeggen: bedenk u even voordat u dat doet", aldus Berends. ,,Je kunt niet alles verbieden en ik ben er geen voorstander van dit soort zaken te verbieden", voegde hij tijdens zijn nieuwjaarstoespraak toe. Volgens Berends, van CDA-huize, is een verbod 'moeilijk te handhaven'.

Vreugdevuur

Hij refereerde aan burgemeester Ton Heerts die in Uddel, in de gemeente Apeldoorn, juist een vreugdevuur had toegestaan. ,,Zo kan het ook.” In Berends’ vroegere gemeente Apeldoorn, waar hij tot vorig jaar burgemeester was, willen ze juist het strengste anti-vuurwerkbeleid van het land gaan voeren. Daar werken ze aan een algeheel vuurwerkverbod voor komende jaarwisseling.



Meer en meer gemeenten in Gelderland pleiten voor een vuurwerkverbod vanwege de vernielingen, ongelukken en aanvallen op hulpverleners die afgelopen jaren de jaarwisseling ontsierden.