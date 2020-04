Gelderse cultuurorganisaties luiden noodklok bij provincie: ‘We houden het niet lang vol’

969 miljoen aan schade

,,We houden het niet lang vol’’, zegt Roel Coppelmans van de Vereniging Gelderse Podia, een van de cultuurkoepels die de brief heeft ondertekend. Duidelijk is dat de schade bij culturele instellingen in de provincie enorm is. ,,De noodregeling die landelijk is vastgesteld, 300 miljoen euro, is er vooral voor de grote gezelschappen. Dat betekent dat bijvoorbeeld de kleinere regionale podia buiten de boot vallen. Velen van hen hebben weinig reserves. Dit is een onhoudbare situatie.’’