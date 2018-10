Gelderse gedeputeerde Bieze opnieuw in nood vanwege afvalverwerker Vink

Bieze kwam vorige maand in opspraak na een veelbesproken optreden in tv-programma Zembla, waar ze hakkelend het gedoogbeleid van Vink verdedigde. Het bedrijf had te veel kunstgrasmatten opgeslagen, die bovendien op de verkeerde plek lagen. Inspecteurs waarschuwden voor brandgevaar. Gedeputeerde Staten gaven niettemin een gedoogvergunning aan, omdat het bedrijf volgend jaar waarschijnlijk mag uitbreiden. In een Statendebat wist Bieze haar positie te redden. Nu komt er vermoedelijk een nieuw debat.



Bij een bezoek op 20 september stelden inspecteurs vast dat Vink illegaal een gebouw had opgetrokken. Daarnaast waren de kunstgrasmatten niet goed opgeslagen. Het gebouw is inmiddels afgebroken en de opslag van de kunstgrasmatten voldoet inmiddels aan de regels. Door de fouten is de gedoogvergunning van het bedrijf automatisch vervallen. Onduidelijk is wat daar de gevolgen van zijn. Gedeputeerde Staten laten alleen weten dat ze zich beraden op vervolgstappen en waren niet voor commentaar bereikbaar. Ze schrijven ook dat de brandweer de situatie bekeken heeft en geconcludeerd heeft dat er geen brandgevaar is. Of het bedrijf nu het risico loopt stilgelegd te worden of dat opgeslagen kunstgrasmatten nu elders moeten worden ondergebracht, is onduidelijk.