Gelderse gemeenten financieel gezond, maar zorgen over de toekomst

Bezuinigen, WOZ-waarde verhogen of hondenbelasting innen. Gemeenten moeten er vaak veel aan doen om financieel gezond te blijven. In 2021 is dit in de provincie Gelderland gelukt, bijna alle gemeenten hebben hun financiën goed op orde. Maar het is de vraag of dit goed blijft gaan.

Het is voor gemeenten altijd zoeken naar een financieel balans. Ze moeten geld innen, uitgeven en ook opsparen voor het geval er iets mis gaat. Accountantsbureau BDO heeft onderzocht hoe financieel gezond gemeenten zijn.

Hoe lager het cijfer is, hoe risicovoller de financiële situatie van de gemeenten is. Hierbij wordt er gekeken naar de schulden en leningen die de gemeente heeft uitstaan, maar ook naar belastingen die ze heffen, hoeveel verkoopbare grond ze bezitten en de grootte van de buffer.

Deze gemeenten kregen een onvoldoende

In Nederland zijn er een paar gemeenten die over het jaar 2021 een onvoldoende kregen, hiertoe behoren Bodegraven-Reeuwijk (4), Eemnes (5), Groningen (5) en Vlieland (5). Zij doen het gemiddeld slechter dan gelijksoortige gemeenten met hetzelfde inwonersaantal.

In Gelderland heeft alleen Barneveld (5) een onvoldoende gekregen. De slechtstscorende gemeente in het verspreidingsgebied van De Gelderlander is de Utrechtse Heuvelrug (6). Verder ligt het gemiddelde cijfer tussen de 7 en de 9. Nijmegen heeft bijvoorbeeld een 8 gekregen, Arnhem een 9 en ditzelfde geldt ook voor Winterswijk en Ede.

Bekijk op onderstaand kaartje welk cijfer jouw gemeente heeft gekregen.

Deze gemeenten kregen een tien

Maar waar onvoldoendes vallen, zijn er ook gemeenten die het bovengemiddeld goed scoren en een 10 krijgen. Dit zijn in het verspreidingsgebied van De Gelderlander: Wageningen, Doesburg en Wijchen. Ook de gemeente Sint Anthonis heeft een 10 gekregen, maar begin 2022 is deze gemeente overgegaan in de gemeente Land van Cuijk.

De toekomst is onzeker

Toch is het accountantsbureau BDO niet uitmuntend positief over deze cijfers. Zo stelt BDO dat de positieve rapportcijfers vooral te danken zijn aan extra geld van het Rijk. Gemeenten ontvingen in 2021 meer geld, mede vanwege de coronacrisis, waardoor mogelijke schulden of onregelmatigheden in de financiën sneller opgelost konden worden.

Anno 2023 zijn er nog extra crises bijgekomen, zoals de energiecrisis, de inflatie en de oorlog in Oekraïne. De financiële toekomst ziet er dus niet rooskleurig uit. Het onderzoeksbureau voorspelt dat in 2026 waarschijnlijk zes op de tien gemeenten een onvoldoende zullen krijgen. In 2021 was het nog twee op de tien.

Het is niet de eerste keer dat gemeenten in de problemen kwamen

Als gemeenten in ernstige geldproblemen komen worden ze onder toezicht van de provincie gezet. Dit gebeurde in 2020 in Westervoort. Voor iedere uitgave is er dan toestemming nodig. De gemeente mag dan niet zomaar geld uitgeven aan een nieuw voetbalveld of renovatie van een straat. In 2022 werd bekend dat Westervoort weer uit de geldzorgen was. Hun financiële situatie kreeg in 2021 dan ook een 7.

Opmerkelijker is de 9 van Grave. Deze gemeente werd begin 2021 ook onder toezicht van de provincie gezet. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat ze door het toezicht van de provincie alles weer financieel op orde kreeg. Vlak voordat ze in 2022 samenging in de gemeente Land van Cuijk.

En ook de gemeente Overbetuwe moest in 2020 flink snijden in de begroting. Als er niets zou gebeuren zou er een begrotingstekort zijn van 3,7 miljard in 2024. Dit lijkt een jaar later al gelukt te zijn, want ze krijgt van BDO ook een 9.

