Gelderse gemeenten komen miljoenen tekort door exploderende zorgkosten. Hoe kan dat?

5 vragen over zorgkostenGemeenten kampen met miljoenentekorten op zorg en welzijn . Wat is er aan de hand?

1. Waarom zijn de jeugdzorgkosten zo moeilijk te beteugelen?

Het bieden van jeugdhulp is sinds 2015 een taak van de gemeente, maar de gemeente is niet de enige partij die kinderen kan doorverwijzen naar professionele hulp. Een huisarts of gecertificeerde instelling mag dat ook doen. En als de rechter bepaalt dat een kind beter af is in een inrichting, dan moet zo’n uitspraak uitgevoerd worden.



In alle gevallen komt de rekening bij de gemeente terecht. De Jeugdwet is een zogenoemde ‘openeinderegeling’. Dat betekent dat de gemeente geen stop kan zetten op het aantal doorverwijzingen of de geldkraan kan dichtdraaien.

2. Wat kost de behandeling van een kind?

Uit de tarievenlijst van de Achterhoekse gemeenten blijkt dat de prijzen enorm kunnen oplopen. Vaststellen of een kind dyslexie heeft, kost bijvoorbeeld 1.132,40 euro. Verblijf in een pleeggezin kost 41,79 per dag. Als de rechter een plek in een specialistische gesloten inrichting eist, dan kost dat 375,60 euro per dag. De dagtarieven voor kinderen met ernstige psychische problemen die opgenomen moeten kunnen oplopen tot 514,70 euro.



Twee gezinnen met veel problemen waarvan elk twee kinderen in een instelling worden geplaatst, kunnen een gemeente dus zomaar een miljoen euro per jaar kosten.

Quote Twee gezinnen met veel problemen kunnen een gemeente zomaar een miljoen euro per jaar kosten

Volledig scherm 3. Als de jeugdzorgkosten onder controle zijn, redden gemeenten het dan wel?

Helaas niet. Dit jaar moesten gemeenten van de rijksoverheid een vast tarief voor Wmo-diensten invoeren. Dat zijn bijvoorbeeld hulp in de huishouding, woningaanpassingen en dagbesteding. Voor dit soort voorzieningen vroegen de meeste gemeenten een inkomensafhankelijke bijdrage, maar vanaf dit jaar is er een vast tarief dat in 2019 is vastgesteld op 17,50 euro per maand.



Een aderlating voor gemeenten, die daardoor inkomsten mislopen die oplopen van tienduizend euro tot enkele tonnen. De verwachting is dat zeker de helft van de bestaande gebruikers minder gaat betalen. Bovendien vrezen gemeenten dat er mensen gaan aankloppen die nu zelf hun voorzieningen regelen en betalen. De vraag zal in veel gemeenten sowieso stijgen vanwege de toenemende vergrijzing.

4. Moeten inwoners van gemeenten met een tekort meer gaan betalen?

Dat zou kunnen. In veel Nederlandse gemeentehuizen moeten de komende maanden pijnlijke keuzes gemaakt worden. De kosten voor kinderen en jongeren die zorg nodig hebben, groeien zo explosief dat het geld ergens vandaan gehaald moet worden.



Dat kan betekenen dat de onroerendezaakbelasting (OZB) omhoog moet, of dat er minder geld wordt gestoken in groen- en wegenonderhoud. Als dat gebeurt, worden de tekorten voor zorg en welzijn voor iedereen voelbaar.