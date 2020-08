Gelderse GGD-arts hekelt toon in corona-debat: ‘Rutte kan dit niet maken, het is niet fair richting jongeren’

Jongeren hebben het juist al maanden heel erg goed gedaan, vindt Brahma. ,,Deze overheid heeft aangeraden om drukte te vermijden, maar we mogen wel op vakantie. We mogen in een druk vliegtuig stappen, in een bus, in een trein, naar een sauna, naar een prostituee, maar we mogen niet naar school, straks gaat het mbo niet open’’, somt hij op.

,,Dus we hebben aan de ene kant heel veel vrijheden gegeven aan de gehele Nederlandse bevolking en aan de andere kant zijn er beperkingen. Niet zoenen, geen handen, niet ziek naar je werk, niet hoesten, een hele reeks. Dat geldt voor heel Nederland.”

Vakantie

,,Vervolgens is het kabinet gewoon vertrokken op vakantie, naar Frankrijk, Duitsland, Griekenland. Er is zes weken geen persconferentie geweest. En ja, nu stijgen de cijfers weer.’’

Die stijging is niet alleen aan jongeren toe te schrijven. ,,Ik ken genoeg mensen van mijn leeftijd die barbecuefeestjes geven. Het is ook niet zo dat alleen maar jongeren ziek zijn. Het is ook bij een offerfeest, bij zangkoren. Met een vermanende vinger wijzen, dat kan Rutte niet maken. Hij is zelf ook net op vakantie geweest.’’

De premier moet meer doen, stelt Brahma. ,,Hij zal met heel BV Nederland in dialoog moeten, de jongeren, de ouders, de grootouders, critici en samen een nieuw verhaal creëren. Begrijpen waarom mensen bepaald gedrag vertonen.”

,,De persconferenties waren niet gericht op jongeren, ik zag nooit een dialoog, of hun verhaal of wat het voor ze betekent. Terwijl ze echt wel kunnen nadenken. Denk na wat er gebeurt als je naar oma gaat. Denk na wat jouw gedrag betekent voor jouw toekomst. Wat gebeurt daarmee als we drie jaar een economische recessie hebben, krijg je een baan? Hoe ga je je opleiding afkrijgen. Dat soort vragen kun je echt wel aan een 18-jarige stellen. Waarom nemen we hen al zo lang niet serieus?”

Opgesloten

,,We zien bij iedereen – niet alleen jongeren – een veel uitgebreider bronnen en contactonderzoek. In het begin van de crisis waren er maar twee of drie contacten, nu is dat alweer opgelopen naar zestig. Jongeren zijn vier maanden opgesloten geweest. Wij volwassenen hebben het allemaal al gedaan: bemind, gereisd, vrij geweest, maar zij moeten het allemaal nog ontdekken. Vier maanden staat voor hen gelijk aan vier jaar. Het is niet zo gek dat zij gaan feesten.”

Knuffelen

,,Het probleem komt pas als een jongere met oma gaat knuffelen. Ik ben nu met verpleeghuizen in gesprek om indelingen te maken in groepen ouderen. De groep die wel hun kinderen wil zien met het risico op corona en de groep die het niet wil. Mensen moeten keuzes kunnen maken en geïnformeerd zijn. We zien pas over twee weken weer de effecten. Je kunt nu de individuele gevallen en haardjes nog traceren. Straks zijn er zoveel dat het bronnenonderzoek niet meer kan. Dan krijg je het scenario zoals in maart, maar nu dus beter voorbereid.”

