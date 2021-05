Gelderse GGD’s schroeven priktempo op, huisartsen kunnen vanaf volgende week weer vaccineren

column thomas verbogt Vuurland, schiet het dan door me heen, zou ik daar niet eens naartoe kunnen? Maar ja, van de overheid mag je niet op reis

22:06 Hier vlakbij is een grote winkel waarop staat: Kathmandu Outdoor & Travel. Daar kun je van alles kopen voor reizen naar onherbergzame gebieden ver in de wereld. Soms sta ik even stil voor de etalage en zie geavanceerde thermoskannen, truien die de vrieskou trotseren, schoenen voor in het hooggebergte, dat soort dingen.