Gelderse jongere leeft gezonder, maar heeft meer stress

Koophuizen in de Vallei worden onbetaal­baar: ‘Alleen als je ouders vermogend zijn, kun je als jongere nog iets kopen’

7:00 EDE - Het is goed mis met de woningmarkt in de regio Foodvalley. Koophuizen worden onbetaalbaar. De gemiddelde verkoopprijs is inmiddels al 450.000 euro. ,,Alleen als je ouders vermogend zijn, kunnen je als jongere nog een huis kopen’’, zegt Marieke Overduin, voorzitter van Vastgoedmonitor Foodvalley.