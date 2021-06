Gelderse politici fronsen wenkbrauwen: zijn twee druktemonitoren voor één provincie wel handig?

Met Statenvragen willen de politiek partijen nu opheldering van het provinciebestuur. ,,Als beide monitoren in de praktijk goed werken, is dat natuurlijk hartstikke mooi”, zegt Statenlid Fokko Spoelstra van de PvdA. ,,Maar aan de voorkant hebben we toch een beetje gefronste wenkbrauwen.”



Waar de provincie en Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen vorig jaar zomer nog samenwerkten, brengen ze nu apart van elkaar een online-overzicht van waar het precies druk is in Gelderland. Beide versies hebben als doel bezoekers te spreiden en werken op basis van de gegevens van apps van mobiele telefoons. De privacy van mensen blijft daarbij gewaarborgd, klinkt het.



Een verschil is dat de provincie leunt op pakweg tachtig meetpunten, verdeeld over heel Gelderland. Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen biedt een meer gedetailleerd beeld van de eigen regio via tweehonderd digitale meetpunten, plus een aantal analoge.