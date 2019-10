Gelderse PVV-fractievoorzitter Faber blijft wrijven in vlek. ‘Zulke onwaarheden, dat zijn Amerikaanse toestanden’

De nieuwe tweet van Faber was olie op het vuur voor kritische twitteraars. Die vonden dat de PVV’er het oorspronkelijke bericht had moeten verwijderen en excuses moest maken. ,,Terecht”, zegt Michiel de Vries, hoogleraar Bestuurskunde aan de Radboud Universiteit. ,,Ze had wel excuses aan mogen bieden. Zo'n halve ‘sorry’ is heel onhandig.”



,,Bovendien was het natuurlijk stemmingmakerij”, vervolgt De Vries, ,,door te zeggen dat het een niet-Nederlander was. Dat past precies in het PVV-straatje, maar is niet wat een politicus zou moeten doen, onwaarheden verkondigen. Dit zijn Amerikaanse toestanden.”



Als het aan duizenden bezoekers van de website van De Gelderlander ligt, zou Faber de eer aan zichzelf moeten houden. Liefst 93 procent van de stemmers is het eens met de stelling dat politici die nepnieuws verspreiden, direct af moeten treden.