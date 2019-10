Gelderse PVV-fractievoorzitter Faber na blundertweet: ‘Ik heb wel voor hetere vuren gestaan’

Faber tweette eind september, ten onrechte, dat de dader van een steekpartij in Groningen een Noord-Afrikaans uiterlijk had. Dat bericht riep felle reacties op, zeker toen slachtoffers van de steekpartij in de media lieten weten dat de dader een blanke, verwarde man was.

‘Ik worstel en kom boven’

Toen afgelopen maandag zelfs het Openbaar Ministerie de strekking van de slachtoffers bevestigde, kon Faber niet anders dan terugkomen op haar bericht. Ze ging door het stof, maar minimaal, iets wat haar ook weer op de nodige kritiek kwam te staan.



Een nieuwe tweet, waarin de PVV’er erkende dat ze het eerdere bericht niet had moeten plaatsen en dat het ‘onhandig’ was, bracht opnieuw een golf aan verontwaardiging teweeg. Faber had excuses moeten maken, en haar oorspronkelijke bericht moeten verwijderen. Tot beide kwam het niet.



Meer wilde de fractievoorzitter tot op heden niet kwijt over de kwestie, tot op het provinciehuis in Arnhem, gisteren. ,,Het gaat altijd goed met mij”, zei Faber over hoe ze de afgelopen weken had ervaren. ,,Ik worstel en kom boven”, voegde ze daar aan toe.



Haar onjuiste bericht leverde haar veel en venijnige reacties op. Heftig vond de PVV’er dat niet: ,,Mwah, ik heb wel voor hetere vuren gestaan", zei ze, voordat ze wegbeende en om nog meer toelichting gevraagd kon worden.