Gelderse restaurants Puur Sanh en Ovum nieuw in culinaire gids Gault&Millau

Twee Gelderse restaurants staan voor het eerst in de lijst van Gault&Millau: Puur Sanh in Berg en Dal en Ovum in Grave, beide met 14 punten. Gault&Millau is de eerste culinaire gids die de bevindingen over de Nederlandse horeca presenteert. Voor de horeca na de twee coronajaren eindelijk weer een reden om een feestje te vieren.

Bij Gault&Millau is het maximaal te behalen punten 20. In het lijstje van de twintig restaurants met die 20 punten staan geen restaurants uit Gelderland. Wel zijn enkele restaurants uit dit gebied vermeld vanwege een sterke stijging in het puntentotaal in vergelijking met de vorige gids.

Rijnzicht in Doornenburg hoogste stijger

Hoogste Gelderse stijger is restaurant Rijnzicht in Doornenburg van Mike en Jim Cornelissen. De broers hebben sinds een paar jaar een Michelinster en stijgen nu ook verder op de ladder van Gault&Millau met in totaal nu 16,5 punten. In de lijst van stijgers staan verder ’t Kalkoentje in Rhenen (14,5 punten), ’t Raedthuys in Duiven (14,5 punten), Lokaal in Doetinchem (14,5 punten), The Green Rose in Arnhem (14,5 punten), Old Skool in Druten (14 punten) en ’t Amusement in Arnhem (14 punten).

Frank Goossens meldt dat hij met alle drie zijn bistrobars in de Gault&Millau staat. Bankoh en Berlin in Nijmegen staan vermeld en de nieuwste horecazaak Beaune in Rozendaal zelfs met 14,5 punten.

De lancering van de restaurantgids van 2022 is dit jaar in TivoliVredenburg in Utrecht. Het is weer de eerste bijeenkomst van een restaurantgids na twee jaar van coronastilte.

GaultMillau is een Frans bedrijf dat in meerdere landen gastronomiegidsen uitgeeft, waaronder in Nederland. De GaultMillau gids komt van Henry Gault en Christian Millau, die er in 1969 mee begonnen in vorm van een tijdschrift voor Parijzenaren. Hierin werden aanbevelingen voor de beste restaurants gedaan.