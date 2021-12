Gelderse scholen zien vooral nadelen van langere kerstvakantie: ‘Een heel heftig besluit met veel consequenties’

Burgemees­ter Veenendaal niet in beroep tegen schrappen lachgasver­bod: Kats wacht op snel landelijk verbod

VEENENDAAL - Het lachgasverbod in Veenendaal is opgeheven omdat de gemeente bot heeft gevangen bij de rechter. Burgemeester Gert-Jan Kats blijft echter goede hoop houden dat het met het lachgas snel afgelopen is in Veenendaal. Hij gaat daarom niet in beroep.

18:45