Gelderse veerponten kampen met overlast door droogte: 'Ik bid elke dag voor regen'

IJssel

Nederrijn

De pont tussen Loo - Huissen heeft het moeilijk. Eigenaar Ton Paulus bekijkt per dag of de pont, die plaats biedt aan veertien auto’s, in de vaart kan blijven. De klep kan de veerstoep nog net bereiken. Maar het is centimeterwerk. Als het water nog eens vijf of tien centimeter zakt, is het gebeurd. ,,We kijken of we onze kleinere reservepont moeten inzetten. Die biedt plaats aan acht auto’s. Maar dat is altijd nog beter dan de pont helemaal uit de vaart nemen. Stilliggen kost geld’’, aldus Paulus