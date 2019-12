Gelderse wasberen zien er schattig uit, maar zijn dat niet: wat moeten we ermee?

Na weerstand tegen de wolf, is nu de wasbeer aan de beurt. Het zwart-witte roofdier is de afgelopen jaren gespot in onder meer Nijmegen, Groesbeek en Zutphen. Maar waar de wolf een beest is dat van oudsher in Nederland voorkomt, is dat bij de wasbeer anders. Afkomstig van buiten Europa, is onze flora en fauna namelijk helemaal niet ingericht op het diertje. Op Europees niveau is daarom in 2016 afgesproken dat de wasbeer hier ongewenst is, want ook voor de mens schuilt er gevaar in de aanwezigheid ervan.