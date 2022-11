Geldkraan Gelderland gaat dicht, maar niet definitief: sobere begroting voor de provincie vanaf 2024

interview Ineke werkt al 50 jaar bij de Hema in Doetinchem, een ‘prima werkgever’: ‘Ook toen ik vertelde dat ik op vrouwen val’

DOETINCHEM - Op haar 15de wordt ze tegen wil en dank aangenomen als verkoopster. Ineke Looman is inmiddels 65 jaar, woont in Aalten en werkt nog steeds bij de Hema in Doetinchem. Een prima werkgever, ook als ze 40 jaar geleden vertelt dat ze op vrouwen valt.

12:58