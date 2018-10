Gelovigen bidden voor wonder op horroravond Avonturenpark Hellendoorn: ‘Zorg dat het stormt’

Zo’n vijftig gelovigen van verschillende kerken uit de hele regio zijn deze vrijdagavond samengekomen in het kerkelijk gebouw van de Volle Evangelie Gemeente Beth Shalom in Nijverdal voor een extra bidstonde. Beth Shalom heeft eerder deze week de directie van Avonturenpark Hellendoorn verzocht Screams niet door te laten gaan, omdat dit evenement volgens hen met demonische krachten de levens van mensen in Hellendoorn en dat van de bezoekers negatief kan beïnvloeden. Waarbij ze overigens duidelijk afstand nemen van de bedreigingen die aan het adres van de parkdirectie zijn geuit. „Dat kan echt niet”, vinden oudste (voorgangers) Niek Kuipers.

‘Jezus regeert’

„In Heksendoorn is geen licht op dit moment. Het moet weer een park van vreugde en licht worden. Laat zien dat hier een wonder gebeurt en dat u er bent, zorg dat het stormt en onweert op die plek.” En: „Vergeef ons dat wij dit zo ver hebben laten komen en niet eerder bij u aan de bel hebben getrokken. Zet uw engelen in om de jongeren te laten zien dat dit niet de weg is om gelukkig te worden.”