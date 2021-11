Geluk bij ernstig ongeluk: politieagenten passeren toevallig plek des onheils en redden automobilist

Twee politieagenten passeerden gisteravond op de N50 per toeval de plek waar kort daarvoor een ernstig ongeluk had plaatsgevonden met een bedrijfsbusje. Ter hoogte van Ens was een jongeman de bocht uitgevlogen waarna hij met zijn voertuig twee bomen had geramd.

De bestuurder was door nog onbekende oorzaak de macht over het stuur kwijtgeraakt waarna hij met het busje bijna tweehonderd meter door de berm was gereden en daarbij twee bomen had geramd. De stammen van beide bomen braken daarbij doormidden.

Knipperende lichten

De agenten passeerden de plek des onheils rond 23.00 uur toen zij op de andere weghelft onderweg waren naar het politiebureau in Emmeloord. Zij zagen in de bosjes twee oranje lichtjes knipperen en besloten bij Emmeloord te keren om toch maar even te gaan kijken.

Zij troffen ter plaatse een zwaar beschadigde bestelbus aan, verleenden eerste hulp aan de bestuurder en schakelden andere hulpdiensten in. Daaronder ook een traumahelikopter, omdat de bestuurder ernstig gewond leek te zijn. Uiteindelijk hoefde hij niet met de helikopter mee.

Berger

Het slachtoffer is daarna met nog onbekend letsel met spoed per ambulance naar het ziekenhuis in Zwolle vervoerd. Een berger heeft de gehavende bestelbus uit de bosjes getrokken en afgesleept.

Het verkeer had weinig tot geen hinder van de bergingsactie.