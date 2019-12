Gelukkig nieuwjaar namens de Gelderlander

Wederom miljoenen naar gelukkige in Enschede in Oude­jaarstrek­king Staatslote­rij

1:00 ENSCHEDE - De hoofdprijs van de Oudejaarstrekking van de Staatsloterij is weer in Enschede gevallen. Althans, voor de helft. De prijs is gevallen op twee halve loten, waarvan er een in Enschede is verkocht en de andere in het Noord-Hollandse Krommenie. De loten verdelen 30 miljoen euro belastingvrij, dus de gelukkige die in Enschede het lot kocht is 15 miljoen euro rijker.