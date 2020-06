Gemeente knijpt oogje toe in horeca, amper boetes uitgedeeld

De heropening van de terrassen in juni heeft nauwelijks geleid tot waarschuwingen en boetes. Dat blijkt uit een rondgang van De Gelderlander onder gemeenten in de regio. Arnhem trad als strengste stad op door twee cafés en een pizzeria te sluiten voor het overtreden van de coronaregels. De terrassen gingen op 1 juni, Tweede Pinksterdag, voor het eerst weer open. Mensen die op een terras wilden zitten, moeten verplicht een gezondheidsgesprek ondergaan. Ook moeten ze voldoende afstand houden.

Vooraf vrees

De ene cafébaas en restauranthouder toont zich daar strenger in dan de ander. De terrassen zaten de eerste weken vaak lang niet vol, het publiek bleef grotendeels nog weg. Ook bleven horecazaken dicht uit angst een boete (4000 euro) te riskeren.



Vooraf was er vrees dat horecabezoekers door het nuttigen van alcohol de regels aan hun laars zouden lappen. Daar is volgens deze cijfers geen sprake van. Gemeenten hoefden niet hard op te treden. Nijmegen deelde acht waarschuwingen uit. Tiel eentje - bij het van der Valk Hotel dat een feest hield - ook Rheden deelde één boete uit. Binnen de veiligheidsregio Gelderland-Zuid werd daarmee in juni slechts negen maal gewaarschuwd.