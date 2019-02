Gemeentemedewerker Kampen vervolgd voor dodelijk ongeluk met grasmaaier

3000 volt werd musical­ster Arne fataal: ‘Een flits en daarna vreselijk gekrijs’

9:51 De Belgische musicalster Arne Decock (18) is zaterdagnacht gestorven nadat hij in een elektriciteitspaal naast een spoorweg in Aartselaar klom en daarbij de bovenleiding raakte. Er was een knal, een felle flits, een schreeuw en daarna gekrijs. Arne kreeg 3000 volt door zijn lichaam en was op slag dood. Wat bezielde de in ons buurland populaire tiener?