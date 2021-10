Gemeenten die infiltreren in moskeeën, dat is een kwalijke zaak

Verbazing alom: Bob houdt na verbouwing budget over in Kopen zonder kijken

18 oktober Voor de tweede week op rij deed zich iets unieks voor in Kopen zonder kijken. Makelaar Alex kocht een stulpje in Krimpen aan den IJssel voor Jurgen en Elise, maar de woning was zó af dat bouwkundige Bob Sikkes zelfs nog budget overhield. ,,Ik heb dit nog nooit meegemaakt”, zei presentator Martijn Krabbé verbaasd.