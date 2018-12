Gemeenten die nu nog huizen met gasaansluiting toestaan, moeten zwaar beboet worden

Jouw meningSinds 1 juli moeten in principe alle nieuwe huizen verwarmd worden met alternatieven als aard- of restwarmte. Ook koken op gas is taboe. Toch worden er nog steeds voor veel nieuwe woningen gasaansluitingen aangevraagd bij de netbeheerders. Van alle nieuwe huizen en gebouwen in Gelderland was in de periode van 1 juli tot 1 september slechts 42 procent gasloos.