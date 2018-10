Gemeenten moeten ‘moeilijke gevallen’ niet onderbrengen op vakantieparken

update Arnhemmer gewond na bloedige steekpar­tij op de Wikke­straat, stadgenoot aangehou­den

18:00 ARNHEM - Op de hoek van de Zeegsingel en de Wikkestraat in Arnhem-Zuid is een 48-jarige Arnhemmer neergestoken. Er werd een flink bloedspoor aangetroffen aan beide zijden van de weg. Een 45-jarige stadgenoot is aangehouden als verdachte.