Gemeenten moeten veel meer doen tegen massale huisvesting van arbeidsmigranten

VIDEO 22 bedden in huis voor arbeidsmi­gran­ten in ‘s-Heerenberg: gemeente grijpt in

7:18 ‘s-HEERENBERG - Vier matrassen die op een rij liggen in een kamer, zichtbaar door het grote raam aan de voorkant van het huis. In de rest van het gedateerde huis liggen nog eens 18 matrassen. In deze eengezinswoning in ‘s-Heerenberg woont geen gezin, maar slapen Poolse arbeidsmigranten.