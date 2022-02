LIVE | Zware gevechten in Oekraïense hoofdstad, ‘Geweervuur nabij regerings­ge­bou­wen Kiev’

De Oekraïense president Volodimir Zelenski zei vrijdagavond te verwachten dat het Russische leger in de nacht van vrijdag op zaterdag Kiev zou gaan binnenvallen. Die aanval lijkt nu inderdaad te zijn ingezet. Rond de stad zijn zware artillerie-explosies te horen. Russische militairen zouden de stad Melitopol in het zuidoosten van Oekraïne zijn binnengevallen. Maar Oekraïne beweert dat de aanval is afgeslagen. Volg alle ontwikkelingen rondom de oorlog in Oekraïne in dit liveblog. Lees hier het vorige blog terug.

6:42