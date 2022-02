Gemiddelde huizenprijs op hoogste niveau sinds meting begon

Hoe wordt de gemiddelde koopsom berekend?

De gemiddelde transactieprijs (of koopsom) is het gemiddelde van de transactieprijzen van alle verkochte, bestaande koopwoningen in een jaar. Er wordt niet gecorrigeerd voor het soort en de kwaliteit van de woning. Verschillen in gemiddelde transactieprijzen tussen gemeenten worden dan ook mede bepaald door het soort woningen dat verkocht wordt. Zo zal in gemeenten waar veel villa’s verkocht zijn de gemiddelde transactieprijs hoger liggen dan in gemeenten met veel verkochte appartementen. In de prijsindex bestaande koopwoningen wordt wel gecorrigeerd voor deze verschillen en deze index is dan ook de indicator om prijsontwikkelingen in tijd te volgen. Deze index is echter niet per gemeente beschikbaar.