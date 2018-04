Geniet nog maar even van het mooie weer: onweer en hagelbuien op komst

Flaneren in het park vanmiddag en genieten van het mooie weer? Blijf dan de lucht (en een buienradar) goed in de gaten houden: het gaat onweren in Oost-Nederland. De onweersbuien gaan mogelijk gepaard met windstoten en hagel.