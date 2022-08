Genoeg ruimte bij hotel ’t Elshuys in Albergen voor units voor asielzoekers

Nederlan­der kan ‘nieuw leven’ in Oostenrijk vergeten: levenslang voor wrede moordpo­ging

Een 32-jarige Nederlander is donderdag in Oostenrijk veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf voor een moordpoging in de zomer van 2020 in Zell am See, die zijn slachtoffer wonderwel overleefde.

9:28