George en Vera wonen op zelfontworpen houseboat: ‘We kunnen zo naar de Waddeneilanden varen’

Wonen op het water, dat leek Vera Tielen (59) eerst niet zo’n goed idee. ,,Mijn man droomde er altijd al van. Ik vond varen schitterend, ik vond boten schitterend, maar niet om op te wonen, dacht ik. Ik hou namelijk ontzettend van koken, maar op een standaardboot heb je een kleine kombuis en daar werd ik niet zo vrolijk van.”

Enthousiast geworden

Tijdens een rondje wandelen in hun oude buurt kwam ze een houseboat tegen. Ze ging het gesprek aan met de eigenaar en kreeg een rondleiding aangeboden. ,,Toen dacht ik: dit is wat ik zoek, dit is geweldig. Wonen op een boot en alsnog een ruime keuken hebben om in te koken: het kon dus wél.”

De knoop was al snel doorgehakt. ,,George wilde ons huis verkopen om het avontuur aan te gaan. We wilden een houseboat laten bouwen.”

Volledig scherm George en Vera Tielen, van White Feather Suite, leven op een woonboot geheel zelfvoorzienend. © Freddy Schinkel

Midden in de natuur

Inmiddels leven ze al bijna vier maanden in de haven van Lelystad. ,,Het is werkelijk fantastisch. Ik kan het iedereen aanbevelen. Je geniet intens van het leven. De vrijheid, het relaxte leven en je bent altijd in de natuur. En als we Lelystad zat zijn, dan varen we gewoon naar een andere plek. Zo blijven we nieuwe plekken ontdekken.”

Gebrek aan aanspraak van de buren zullen ze niet snel hebben. ,,Ik moet je zeggen: op het water wonen alleen maar leuke mensen. Iedereen helpt elkaar, staat voor elkaar klaar. Als je aankomt met je boot en wilt aanmeren, staan er al vier mensen klaar om je te helpen.”

Zelfontworpen

Het ontwerp van de boot maakten George en Vera zelf en ook het interieur is naar eigen idee gemaakt. ,,George heeft ervaring met zeil- en motorboten. Ik ben creatief als interieur designer en dat werkte perfect.”

Volledig scherm George en Vera Tielen, van White Feather Suite, leven op een woonboot geheel zelfvoorzienend. © Freddy Schinkel

Duurzame systemen

Het stel leeft zo duurzaam mogelijk. De zonnepanelen op het dak leveren zoveel energie dat ze zelfs vloerverwarming hebben. Daarmee wordt het hele huis voorzien van verwarming. ,,In de zomer kunnen we onze elektrische auto zelfs opladen aan de boot. In de winter moeten we er wel rekening mee houden dat we niet alle apparaten tegelijkertijd aanzetten. Dat moet je gewoon even in balans brengen.”

De elektrische motor van de boot is toekomstbestendig. ,,Er zijn watergebieden zoals de Biesbosch, waar je alleen mag varen als de voortstuwing elektrisch is. Daar kunnen wij dus wel komen.”

,,We hebben een watersysteem, waarmee het water uit de sloot of rivier zeven keer gezuiverd wordt. Daarna heb je enorm schoon water, waar we mineralen en jodium aan toevoegen. Wat ook wel leuk is: we hebben een apparaat waarmee ecologisch toiletpapier gerecycled wordt en tot water wordt gemalen. Dat komt zo weer in het water terecht.”

Volledig scherm De badkamerinrichting van de houseboat. © White Feather Suite

De wanden van de boot zijn grotendeels gemaakt van glas. ,,Elke dag heb je weer een ander schilderijtje buiten. Dat is zo rustgevend. ’s Avonds heb je een prachtige zonsondergang en ’s ochtends genieten we van de zonsopkomst.”

Flexibele woonplek

Als je aan ze vraagt of ze iets anders zouden doen als ze opnieuw zouden beginnen, is het antwoord duidelijk: ,,Nee, het is perfect geworden. We zijn supergelukkig op deze boot”, vertelt Vera enthousiast. ,,We kunnen wonen waar we willen. Er zijn tal van mogelijkheden. Je kan naar Friesland varen... of naar de Waddeneilanden. Wel hebben we natuurlijk een vast postadres voor de belasting.”

Na de aanschaf van de boot en de duurzame systemen zijn er amper maandelijkse vaste lasten over. ,,We hoeven geen gas, water en licht te betalen en ook de gemeentelijke belastingen gaan aan onze deur voorbij. We hebben spudpalen die we als anker in de bodem vastzetten. Op die manier hoef je op 90 procent van de plaatsen aan het water niet te betalen.”

Volledig scherm De slaapkamer op de houseboat. © White Feather Suite

Anderen inspireren

Met het bouwbedrijf van hun houseboat werken ze samen om meer mensen enthousiast te maken. ,,We waren de eersten die het ontwerp voor onze boot helemaal zelf wilden maken. De bouwers waren enthousiast. Toen hadden we het idee om samen te gaan werken. Wij laten belangstellenden op onze boot meevaren, zodat ze een goed beeld krijgen. Daarna brengen we ze in contact met de Havenlodge, die de boten bouwt. De bouw van onze houseboat kostte zo’n 300.000 euro.”

Naast hun rol als gastheer en gastvrouw op de houseboat, hebben ze een simulator vliegschool in Lelystad. Bij de vliegschool Zelf Vliegen helpen ze toekomstige piloten om hun diploma te behalen.

Volledig scherm De houseboat vlak voordat hij voor de eerste keer in het water getakeld wordt. © White Feather Suite

Altijd buiten

George en Vera zijn avontuurlijk ingesteld. ,,We hebben elkaar ontmoet op Curaçao, waar we eerst hebben gewoond. Op de Caraïbische eilanden eilanden pluk je de dag. Je geniet intens van het leven omdat je altijd buiten bent. Dat heb je hier ook.”

Over een paar dagen gaan ze de haven verlaten en varen ze richting de Veluwe. ,,We zijn benieuwd wat we daar tegenkomen. Het is sowieso geweldig. Ik gun dit iedereen.”