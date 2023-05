Gepensioneerde docent schiet buurman neer na ruzie over voetballend zoontje

column Topvrouwen hebben altijd zin om te lachen

Wanneer ik een foto van een topman tegenkom, en dat is vaak het geval want er zijn veel topmannen, denk ik altijd: nou, het is niet aan hem te zien dat hij blij is topman te zijn. Nét te ernstig, vaag verongelijkt, vreemd geconcentreerd, veel belangrijk geld in gedachten, privé en zakelijk.