Gerard Joling opent cafetaria in Apeldoorn van volkszanger Frank van Etten: ‘Ik ben dankbaar’

Vijf tieners opgepakt na verkrach­ting: slachtof­fer (14) stapte uit leven nadat daders beelden online deelden

12:15 Vijf tieners, onder wie drie minderjarigen, zijn opgepakt nadat ze samen een 14-jarig meisje hadden verkracht op een kerkhof in Gent. Het vijftal maakte beelden van de aanranding en verspreidde deze via sociale media. Het slachtoffer stapte enkele dagen later uit het leven. Drie minderjarigen zitten inmiddels vast, twee meerderjarigen werden door de onderzoeksrechter aangehouden.