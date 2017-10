'Gescheld en geroep zonder inhoud draagt niets bij'

Onderbuik

Waar het hier om gaat is de bovenstaande hartenkreet: 'mijn reactie wordt niet geplaatst'. Dat zou inderdaad zo maar kunnen, want we zijn strenger geworden. Dagelijks worden alle reacties die op onze site geplaatst vooraf gelezen. Verdween tot voor kort 10 procent in de prullenbak, op dit moment is dat zo'n 30 tot 40 procent. En daarmee stellen we inderdaad een groepje mensen teleur. Dat zijn met name de reaguurders die vrijwel ieder bericht aangrijpen om hun onderbuik luidruchtig aan het woord te laten. Soms grof, soms beledigend, altijd anoniem; dat moordenaars er in dit land met een taakstrafje ('en een kopje thee op het politiebureau') vanaf komen, dat iedere winkeldief 'een kleurtje heeft', dat politici slechts geïnteresseerd zijn in het vullen van hun eigen zakken, dat buitenlanders alle banen en huizen inpikken dan wel cadeau krijgen en dat - hij doet het altijd goed - de gewone man weer de dupe is.