Gesjoemel met geurproeven politie: geen extra onderzoek, zegt minister

Minister Grapperhaus van Justitie laat geen verder onderzoek doen naar het gesjoemel met geurproeven door honden bij de politie in Oost-Nederland, tussen 1987 en 2007. Dat meldt de minister in antwoord op Kamervragen van Attje Kuiken (PvdA). Door het niet blind uitvoeren van die proeven zijn destijds vele honderden strafzaken beïnvloed; dat leidde tot tientallen herzieningsverzoeken.

Dat de politie in Oost-Nederland tussen 1997 en 2007 sjoemelde met de regels voor geuridentificatieproeven door honden was al langer bekend. In november werd bekend dat de omvang en duur veel groter was dan eerder aangenomen. Ook in de periode tussen 1987 en 1997 werd al veelvuldig gerommeld met de proeven door hondengeleiders van de oefengroep Oost-Nederland in Eefde; de proeven werden niet conform de regels blind uitgevoerd. Het zou om nog eens 700 zaken gaan die in die periode beïnvloed werden. De geurproeven zijn geschrapt als bewijs.

Positieve test

Deze oostelijke oefengroep bleek veel vaker dan andere groepen elders in het land positieve testen te scoren: landelijk gemiddeld 51 procent tegenover 74 procent voor de Oost-Nederlandse groep. Uiteindelijke werden vier geleiders veroordeeld voor de fraude. Attje Kuiken wilde van de minister weten of het feit dat het gesjoemel veel langer duurde en meer strafzaken treft dan bekend reden is om nog eens onderzoek te doen naar het effect van het niet blind uitvoeren van geurproeven in het verleden en het effect daarvan op de uitkomst van rechtszaken.

Regels niet uniform