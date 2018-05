Getuige steekpartij Breda: 'Hij stak wel een keer of twintig'

Bestuurs­cri­sis Achilles'29: leden tegen terugkeer oud-bestuur­ders

18:51 GROESBEEK - Tweespalt houdt Achilles’29 in de greep. Een aanzienlijk deel van de leden is tegen de terugkeer van enkele oud-bestuurders in de dagelijkse leiding. De discussie over een nieuw te vormen bestuur van vijf personen is op dat punt vastgelopen, dinsdagavond tijdens de algemene ledenvergadering.