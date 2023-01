Gevaar van 500 ponder uit WOII in Kleef voorbij: bom na evacuatie 2500 inwoners onschadelijk gemaakt

Evacuatie begonnen

Brandweer, politie, ambulancepersoneel en veiligheidsdiensten zagen erop toe dat de mensen in de betreffende gebouwen ook daadwerkelijk vertrokken. Mensen die niet zelf hun huis konden verlaten kregen daarbij hulp. Het evecuatiegebied werd hermetisch afgezet door de politie. Niemand mocht het gebied nog in.

Hulpverleners gingen van huis tot huis om mensen op te roepen te evacueren. Bij elke woning werd aangebeld om te controleren of de bewoners vertrokken zijn. Nadat duidelijk was dat daadwerkelijk iedereen was vertrokken gingen de explosievenopruimers aan het werk. De bom kon onschadelijk worden gemaakt waarna het gebied weer werd vrijgegeven en mensen terug konden naar hun huis.

Zelfde type bom als in Huissen

Eind vorig jaar werd in Huissen een vliegtuigbom gevonden die van hetzelfde type was als het nu in Kleef aangetroffen explosief. In Huissen werd de bom enkele weken na de vondst ontdaan van de ontsteking en later tot ontploffing gebracht. In Huissen moesten omwonenden alleen tijdens het weghalen van de bom hun woning verlaten.