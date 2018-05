Gevaarlijke internet-challenges moeten verboden worden

Wanhopige ouders slepen zoon (30) voor rechter: hij weigert ons huis te verlaten

22:31 Een bizarre rechtzaak zojuist in de staat New York. Daar hoopten de ouders van Michael Rotondo hun zoon met de hulp van de rechter uit hun huis te krijgen. Ze zijn ten einde raad. De dertigjarige man is werkloos en woont alweer acht jaar bij hen in. Ze willen Michael uit huis maar alle vijf aanmaningen ten spijt, het lukt ze niet.