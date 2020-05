Gevaarlijke legionellabacterie duikt op bij controle in Gelderse sporthallen

Tweede arrestatie na wilde achtervol­ging bij Didam: man (22) had voor 8715 euro aan boetes openstaan

11:00 DIDAM/ LOIL - De Koninklijke Marechaussee heeft een tweede man opgepakt na de wilde achtervolging in het buitengebied van Loil en Didam woensdagavond. Deze 22-jarige Rotterdammer had nog twaalf boetes openstaan voor een bedrag van in totaal 8715 euro.