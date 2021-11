'Gevlucht’ Spaans stel dat werd opgesloten in ziekenhuis heeft helemaal geen corona en komt vrij

Het echtpaar uit Spanje dat zondagavond uit een vertrekkend vliegtuig is gehaald en daarna werd vastgezet in een kliniek, is weer vrij. Het stel zou hebben geweigerd in quarantaine te blijven na een positieve coronatest. Volgens de advocaat van het stel blijkt nu dat ze allebei helemaal geen corona hebben.

,,Het is een blamage hoe deze mensen hier zijn behandeld. Dit is amateurwerk en krijgt zeker nog een staartje", zegt advocaat Bart Maes die het stel bijstaat.

Carolina Pimenta uit Barcelona testte vorige week aanvankelijk positief op Schiphol toen ze aankwam met een vlucht vanuit Zuid-Afrika. Omdat er net een nieuwe, mogelijk veel besmettelijker variant uit dat de wereld over gaat, vroeg de GGD haar in zelfisolatie te gaan totdat hier meer duidelijkheid over was. Ook haar echtgenoot kreeg het advies in quarantaine te gaan, al testte hij toen ook al negatief.

De twee werden ondergebracht in Hotel Ramada in Badhoevedorp waar ze het na bijna drie dagen voor gezien hielden. Ze boekten een ticket naar Barcelona en wilden zondagavond vertrekken toen de burgemeester van Haarlemmermeer ingreep. Zij liet het echtpaar uit het vliegtuig halen vlak voordat het toestel zou opstijgen omdat ze een gevaar voor de volksgezondheid zou zijn.

Het echtpaar werd opgesloten in het Tuberculosecentrum Beatrixoord in Haren. Daar zijn opnieuw meerdere coronatesten afgenomen die volgens hun advocaat allemaal negatief blijken te zijn. ,,Dit hele circus is dus voor niets geweest. Zeker als ik vanmiddag ook nog eens lees dat de omikronvariant al een week eerder in Nederland was.”

Volgens Maes gaat er nu zeker een claim ingediend worden omdat ze volgens hem onterecht hebben vastgezeten. ,,Dat lijkt mij nogal wiedes.”

Het Openbaar Ministerie laat in een reactie weten dat er zorgvuldig is gehandeld toen het besluit werd genomen om het echtpaar op een gesloten afdeling te plaatsen. Daarbij is onder meer advies ingewonnen van de inspecteur-generaal voor de gezondheid en jeugd. Omdat de vrouw gisteren negatief is getest op corona, wordt niet meer voldaan aan de eisen voor gedwongen isolatie.

Volgens Maes pakt het stel nu een taxi naar het consulaat waar ze eerst worden opgevangen. Daarna vliegen ze naar Spanje.

Het stel vertelde eerder in een tv-interview bij een Catalaanse zender dat ze niet waren gevlucht uit quarantaine maar dat de ontstane situatie berust op een groot misverstand. Volgens hen hadden ze overlegd, mochten ze een zelftest gaan halen en toen die negatief was is er overlegd met meerdere mensen in het hotel over hun aanstaande vertrek en hebben ze zich afgemeld.