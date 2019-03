Gewapend trio gezocht voor beroving in Matenpark in Apeldoorn

Signalement

De langste van drie is ongeveer 1.90m lang, de kleinste rond de 1.80m. De derde zit hier tussenin. De middelste dader heeft zwarte krulletjes en een licht getinte huidskleur. De daders hadden alle drie een capuchon op en droegen donkere kleding.



Het is onbekend wat de daders hebben buitgemaakt. Ook is onbekend of het slachtoffer gewond is geraakt bij de beroving.