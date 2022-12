Gewapende overval op ouder echtpaar • Man wint 2,6 miljoen bij gokautomaat • Publiekslieveling Jona (27) verongelukt

VERMISTE NADIA (28) NA ACHT DAGEN GEVONDEN | De 28-jarige Nadia die sinds vorige week plotseling van de aardbodem verdween en waarvoor een massale online zoektocht op gang kwam, is in goede gezondheid teruggevonden. Dat maakt de politie bekend. Er worden verder geen mededelingen gedaan.

GEWAPENDE OVERVAL OP OUDER ECHTPAAR IN NIJMEGEN | Aan de Professor Asselbergsstraat in Nijmegen is zaterdagochtend een woning overvallen. Een ouder echtpaar was op dat moment in het huis aanwezig, de man raakte licht gewond.

PUBLIEKSLIEVELING JONA VAN LANG LEVE DE LIEFDE OMGEKOMEN | Bij een eenzijdig verkeersongeluk in Friesland zijn vannacht twee inzittenden van een auto om het leven gekomen. Eén van de dodelijke slachtoffers is Jona Oosterveld, bekend van het SBS-programma Lang Leve de Liefde. ‘Jona, ik hou heel veel van je! We gaan je allemaal enorm missen’, schrijft de zus van Jona op Facebook.

MAN WINT DIK 2,6 MILJOEN BIJ GOKAUTOMAAT | Een man uit Rijnsburg, in de gemeente Katwijk, heeft bij een gokautomaat van Holland Casino vrijdagavond meer dan 2,6 miljoen euro gewonnen. Volgens de casinoketen, die in handen is van de Nederlandse staat, gaat het om de op vijf na grootste jackpot ooit in een Holland Casino. Ook is het de grootse prijs van de laatste jaren.

EXPLOSIE BIJ WONING IN ARNHEM | Op het Adorppad in Arnhem heeft vrijdagnacht een explosie plaatsgevonden. Die heeft gezorgd voor flinke ravage in een woning.

WILLEMIEN OVERLEED NET VOORDAT ZE WERD VERRAST | Altijd stond Willemien van Tiem-Neijenhuis uit Beneden-Leeuwen klaar voor haar omgeving. Toen haar zus Corrie haar wilde bedanken, zette het lot daar op een wrede manier een streep door. ,,Soms kan ik nog niet geloven dat ze er niet meer is.”

DIT GEZIN IS OOK HIER BANG ALS HELI'S OVERVLIEGEN | Te voet, in de kou, uren wachtend bij de douane slaagde ze er negen maanden geleden in de grens bij Polen over te komen. ‘Baboesjka’ werd er herenigd met dochter en kleinkinderen en samen stapten ze in een bus met onbekende bestemming: de Betuwe. Hoe gaat het nu? ,,We hoopten dat we kerst thuis konden vieren.”

Volledig scherm De Oekraïense familie. © Raphael Drent

‘OPVOEDMETHODE’ VAN PHOEBE WERD GEZIEN ALS MISHANDELING | Bevallen van je eerste kind en er dan van gescheiden worden. Het overkwam Phoebe de Kuijper (22). Haar ‘eigen opvoedmethode’ werd aangezien voor kindermishandeling. Het hartverscheurendste gebeurde: haar baby moest bij iemand anders wonen. ,,Ze heeft die eerste weken alleen maar gehuild.’’

INTERNATIONAAL GEZOCHTE OEKRAÏNER OPGEPAKT IN WINTERSWIJK | De 50-jarige man die donderdagavond in Winterswijk is opgepakt blijkt de gevaarlijke voortvluchtige Oekraïner te zijn, die eind oktober ontsnapte uit een psychiatrische inrichting in Bedburg-Hau.

ZORA LEEFT AL JAREN ALLEEN EN VAN HÉÉL WEINIG | Kerst: hét moment om met familie en vrienden aan een overdadig gevulde tafel plaats te nemen. Maar niet voor Zora de Ruig (31) uit Leusden. Zij leeft al jaren alleen en van zo weinig mogelijk. ,,Er is geen doel. Ik hou van mijn leven en dat is goed zo.’’

Volledig scherm Zora de Ruig. © Caspar Huurdeman

