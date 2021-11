Geweld rond het veld: heeft corona het betaalde voetbal in slaap gesust of speelt er iets anders? ‘Lockdowns kunnen rol spelen’

Zondagmiddag 17 oktober. Na een barslechte wedstrijd in De Goffert, waarin NEC met 0-1 van rivaal Vitesse verliest, weten agenten niet wat ze meemaken. Het regent stenen en stokken op hun helmen en schilden in het Goffertpark. Paarden raken gewond, een politiebusjes wordt compleet gesloopt. Het park beleeft een geweldsexplosie, zoals die sinds de derby in 2001 niet meer is voorgekomen.



In de chaos zien mannen in zwarte kleding en met geel-zwarte bivakmutsen hun kans schoon een hek van het uitvak te slopen. Enkele tientallen breken uit en belanden op de Goffertweide. ‘Kk nekkers rennen in je eigen stad’, luidt het bijschrift van een video die diezelfde avond nog rondgaat.